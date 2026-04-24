В Физули состоялось открытие детского ясли-сада № 1

В городе Физули, освобожденном от оккупации и отстроенном заново, состоялось открытие детского ясли-сада № 1.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

На церемонии открытия присутствовали министр экономики Микаил Джаббаров, министр науки и образования Эмин Амруллаев, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вахид Алекперов, генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ Азербайджан" Расим Амралиев, а также жители города Физули и дети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, детский ясли-сад построен на территории площадью 2,4 гектара, двухэтажное здание рассчитано на 240 мест.

В здании созданы групповые, административные и спальные комнаты, танцевальный, спортивный и музыкальный залы, бассейн, раздевалки, кухня, методические и компьютерные комнаты, оснащенные современным оборудованием, врачебный и дезинфекционный кабинеты, палата-изолятор, прачечная, цехи первичной обработки овощей и овощной цех, мясо-рыбный цех, склад сухих продуктов, столовая для персонала, электрощитовая и серверная.

Кроме того, во дворе сада оборудованы детские игровые площадки и другая необходимая инфраструктура. В учреждении созданы все условия для получения детьми начальных знаний, их комфорта и развлечения.