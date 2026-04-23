Apple усилит помощника Siri

Глава Google Cloud Томас Куриан подтвердил запуск обновленного голосового ассистента Siri на базе нейросети Gemini в 2026 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он заявил в ходе конференции Google Cloud Next, сообщает MacRumors.

По словам Куриана, интеграция моделей Gemini позволит существенно повысить уровень персонализации ассистента. Запуск ожидается во второй половине 2026 года, вероятно, одновременно с релизом новой версии операционной системы iOS.

Топ-менеджер также отметил, что Google Cloud рассматривается Apple в качестве приоритетного облачного провайдера. Технологическая база Google может быть задействована при развитии Apple Foundation Models, внутренней платформы компании для ИИ-сервисов, включая функции Apple Intelligence и обновленную Siri.

Apple уже подтверждала намерение представить новую версию ассистента в 2026 году. Сроки были скорректированы: изначально релиз ожидался раньше, однако компания сообщала о переносе из-за необходимости доработки технологий, в том числе повышения точности работы системы.

Ожидается, что первые детали о новой версии Siri могут быть раскрыты на конференции WWDC 2026, которая стартует 8 июня.