В Азербайджане рассказали о приоритетах аграрного сотрудничества с Латвией
Новая Декларация о намерениях о сотрудничестве в области сельского хозяйства создает прочную основу для партнерства с Латвией в сельском хозяйстве.
Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.
Отмечается, что подписанная между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Латвийской Республики Декларация представляет собой важный этап в развитии двусторонних отношений.
"Декларация предусматривает укрепление сотрудничества в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, расширения торговли сельскохозяйственной продукцией, углубления научно-исследовательской деятельности, развития человеческих ресурсов, животноводческого сектора и других согласованных сторонами приоритетных областях.
Декларация о намерениях, создавая прочную правово-политическую основу для устойчивого и эффективного партнерства на будущее, создает почву для дальнейшего углубления связей между двумя странами в области сельского хозяйства", - говорится в публикации.
