В США медведь упал с дерева.

Как передает Day.Az, видео инцидента быстро распространилось в сети.

Согласно информации, в Олбани медведь был спасен после того, как забрался на дерево на Второй авеню. Сотрудники природоохранной службы выстрелили в него дротиком с транквилизатором. Животное приземлилось на натянутую сетку. Для проведения операции движение транспорта в районе было перекрыто на четыре часа.