https://news.day.az/world/1829559.html В США медведь упал с дерева - ВИДЕО В США медведь упал с дерева. Как передает Day.Az, видео инцидента быстро распространилось в сети. Согласно информации, в Олбани медведь был спасен после того, как забрался на дерево на Второй авеню. Сотрудники природоохранной службы выстрелили в него дротиком с транквилизатором. Животное приземлилось на натянутую сетку.
Согласно информации, в Олбани медведь был спасен после того, как забрался на дерево на Второй авеню. Сотрудники природоохранной службы выстрелили в него дротиком с транквилизатором. Животное приземлилось на натянутую сетку. Для проведения операции движение транспорта в районе было перекрыто на четыре часа.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре