есть погибший и раненые

На дороге Кянар даиреви в Ясамальском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого граждане оказались зажаты в автомобиле.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Отмечается, что на место происшествия были привлечены спасатели Бакинского регионального центра министерства.

При оценке обстановки установлено, что авария произошла в результате столкновения легкового автомобиля марки Toyota с движущимся грузовым автомобилем марки КамАЗ, вследствие чего люди оказались зажаты в деформированном легковом автомобиле.

Спасатели извлекли трех человек с травмами различной степени тяжести, тело одного погибшего передано по назначению.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.