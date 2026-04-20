В Иране заявили об ответных ударах по силам США на море

Вооруженные силы Ирана заявили о нанесении ударов по американским военным кораблям с использованием беспилотников в ответ на захват судна, связанного с Исламской Республикой.

Как передает Day.Az, агентство Tasnim со ссылкой на представителя центрального штаба "Хатам аль-Анбия" сообщает, что инцидент произошел после того, как американские военные перехватили судно, следовавшее из Китая в Оманский залив.

По утверждению иранской стороны, корабль был обстрелян, а его навигационная система выведена из строя, что расценивается как нарушение режима прекращения огня.

В ответ Тегеран применил беспилотные летательные аппараты для атак на американские корабли.

Представитель штаба подчеркнул, что иранские вооруженные силы намерены и впредь реагировать на подобные действия, назвав их "пиратством" и агрессией со стороны США.