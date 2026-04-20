https://news.day.az/world/1829020.html
Мощное землетрясение у побережья Японии
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах от острова Мияко. Очаг залегал на глубине 10 километров.
