Мощное землетрясение у побережья Японии

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у восточного побережья японского острова Хонсю.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в 94 километрах от острова Мияко. Очаг залегал на глубине 10 километров. 