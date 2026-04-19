В американском штате Луизиана произошла массовая стрельба, в результате которой погибли восемь детей.

Как передает Day.Az, по данным полиции, еще двое несовершеннолетних получили ранения. Правоохранители прибыли на вызов после сообщений о бытовом конфликте. На месте выяснилось, что стрельба произошла в двух домах, расположенных в одном районе. Один из пострадавших сумел укрыться в соседнем доме.

Как отметил представитель полиции, возраст жертв составляет от одного года до 14 лет.

По предварительной информации, нападавший действовал в одиночку. После совершения преступления он скрылся с места происшествия, угнал автомобиль, однако вскоре был ликвидирован полицией в ходе преследования.

Мотивы преступления на данный момент остаются неизвестными. Личность нападавшего официально не раскрывается, однако сообщается, что часть погибших детей приходилась ему родственниками.