GM и Ford могут вернуться к выпуску военной техники

Из-за истощения арсеналов в двух затяжных конфликтах Вашингтон решил привлечь к производству оружия автопроизводителей из Детройта. Об этом сообщает Carscoops, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Около 80 лет назад автогиганты Детройта остановили выпуск гражданских машин и перешли на производство бомбардировщиков, танков, грузовиков и авиадвигателей. За этот масштабный сдвиг отрасль получила прозвище "Арсенал демократии". Теперь, когда война в Иране затягивается, правительство США, по сообщениям, вновь призывает Детройт вернуться на передовую.

По данным The Wall Street Journal, Пентагон обратился к GM, Ford, GE Aerospace и Oshkosh с просьбой помочь производить оружие и военную технику. В переговорах участвовали топ-менеджеры компаний.

Вместо того чтобы опираться только на традиционных оборонных подрядчиков, чиновники рассматривают возможность привлечения компаний с опытом крупносерийного производства для ускорения выпуска ракет, боеприпасов, средств борьбы с дронами и другой техники. Однако, в отличие от 1940-х годов, переход от выпуска кроссоверов к ракетам сегодня был бы гораздо более сложным.