"Сверка часов" в период мировой турбулентности: о важности 5-го Анталийского дипломатического форума

Автор: Акпер Гасанов

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по приглашению Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибыл с рабочим визитом в братскую страну для участия в 5-м Анталийском дипломатическом форуме. Данный форум пройдет 17-18 апреля, и в его работе примут участие лидеры 22 стран, 14 их заместителей, 39 министров иностранных дел и более 50 министров в целом, а также представители 79 международных организаций.

Ожидается, что общее число участников форума, включая академиков и студентов, достигнет 5 тысяч человек, а освещать мероприятие будут около 1100 представителей национальных и международных СМИ. Темой форума в этом году является "Преодоление неопределенностей при планировании будущего"; он призван стать одной из крупнейших глобальных площадок для обсуждения международной повестки.

Данный форум уже на этапе открытия продемонстрировал качественно новый уровень представительства и международного интереса. А участие в нем Президента Азербайджана Ильхама Алиева подчеркивают не только высокий статус мероприятия, но и его стратегическую значимость для региона и шире - для всей глобальной дипломатической архитектуры. Есть все основания рассматривать форум как одно из важнейших дипломатических событий не только для Ближнего Востока или Южного Кавказа, но и для всего тюркского мира, который сегодня стремится к более скоординированной и активной роли в мировой политике.

Особое значение нынешнему форуму придает его тема. Она предельно точно отражает текущее состояние международной системы. Мир действительно оказался в фазе глубокой турбулентности, где привычные механизмы сдержек и противовесов работают все менее эффективно, а новые правила игры еще не сформированы. Рост числа региональных конфликтов, обострение противоречий между крупными державами, кризис доверия к международным институтам - все это формирует атмосферу тревожности и стратегической неопределенности.

В этом контексте особого внимания заслуживает ирано-американское противостояние. Несмотря на то, что оно ныне находится в состоянии условной "паузы", говорить о его урегулировании не приходится. Сохраняющийся риск нового перехода конфликта в горячую фазу оказывает прямое и косвенное влияние на обширный регион - от Ближнего Востока до Южного Кавказа и Центральной Азии.

Любая эскалация между Тегераном и Вашингтоном, как показали события, способна дестабилизировать энергетические рынки, нарушить логистические цепочки и усилить военно-политическое напряжение вдоль ключевых транспортных коридоров. Для стран Южного Кавказа подобная неопределенность несет дополнительные вызовы. Регион, который и без того находится на пересечении интересов крупных игроков, оказывается под воздействием внешних факторов, на которые он не всегда может напрямую влиять.

В этих условиях особую ценность приобретает способность отдельных государств проводить гибкую и многовекторную внешнюю политику. Азербайджан в этом плане демонстрирует пример продуманной и стратегически выверенной линии поведения. Благодаря гроссмейстерски реализуемой внешнеполитической стратегии Президента Ильхама Алиева, нашей стране удается не только минимизировать негативные последствия глобальной турбулентности, но и укреплять свои позиции как надежного партнера и важного регионального игрока.

Балансирование между различными центрами силы, развитие энергетических и транспортных проектов, а также активное участие в международных инициативах позволяют Баку сохранять устойчивость даже в условиях нарастающей неопределенности. Однако в современной международной среде усилий одной страны, какой бы эффективной ни была ее дипломатия, недостаточно.

Именно поэтому столь важным становится фактор координации с близкими по духу и интересам государствами. В первую очередь речь идет о тюркском мире, который в последние годы демонстрирует тенденцию к более тесной интеграции и согласованию внешнеполитических позиций. Анталийский дипломатический форум в этом смысле выступает не просто как площадка для обмена мнениями, но и как механизм "сверки часов".

Лидеры и дипломаты тюркских государств получают возможность обсудить ключевые вызовы, выработать согласованные подходы и наметить контуры совместных действий на ближайшую перспективу. Это особенно важно в условиях, когда скорость изменений в международной системе требует оперативных и скоординированных решений.

Не менее значимо и то, что форум в Анталье постепенно формирует альтернативный центр дипломатической активности, дополняющий традиционные площадки в Европе и Северной Америке. Турция, выступая организатором мероприятия, последовательно укрепляет свою роль как одного из ключевых посредников и модераторов международного диалога. В этом контексте участие Азербайджана приобретает дополнительное значение, подчеркивая стратегическое партнерство между Баку и Анкарой. Таким образом, пятый Анталийский дипломатический форум становится отражением новой реальности - мира, в котором неопределенность становится постоянным фактором, а способность к диалогу и координации превращается в ключевой ресурс.