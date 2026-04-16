Азербайджан - образец стабильности в нестабильном мире

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Еще совсем недавно казалось, что мировая политика подчиняется понятным правилам, а кризисы можно локализовать и быстро погасить. Сегодня эта иллюзия окончательно рассеялась. Глобальная система стала жестче, более непредсказуемой и конфликтной. В таких условиях на первый план выходят не просто государства, а лидеры, способные удерживать курс и действовать на опережение. Президент Ильхам Алиев как раз из их числа. Его политика за последние годы фактически превратила Азербайджан в опорную точку стабильности в регионе, где стабильность сама по себе стала дефицитом.

Именно поэтому разговор об участии Азербайджана в Анталийском дипломатическом форуме (ADF) - это разговор о том, как одна страна умело превращает дипломатическую трибуну в реальный инструмент влияния.

Речь идет о площадке, значение которой стремительно растет на фоне ослабления традиционных международных институтов. Там, где бюрократия и разногласия мешают принятию решений, на первый план выходит прямая дипломатия - диалог лидеров, которые действительно способны влиять на процессы.

Пятый форум, который пройдет 17-19 апреля 2026 года под патронажем Президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отражает новую реальность. Мир сталкивается с нарастающей турбулентностью: усиливается геополитическая конкуренция, растут торговые барьеры, а прежние механизмы сотрудничества дают сбои. Тема форума - "Формируя завтрашний день, управляя неопределенностями" - звучит как прямой ответ на этот вызов. Сегодня выигрывает тот, кто умеет не реагировать, а предугадывать.

Сам форум стал местом, где обсуждаются не абстрактные идеи, а конкретные решения. В Анталье собираются лидеры, министры, эксперты, представители бизнеса и медиа. И именно в таком формате, через прямой диалог и двусторонние контакты, сегодня формируется реальная политика. Это отражает общий сдвиг: от многосторонних деклараций к практической дипломатии.

На этом фоне участие Президента Ильхама Алиева приобретает особый вес. Его присутствие - это подтверждение статуса Азербайджана как одного из ключевых игроков не только на Южном Кавказе, но и в более широком евразийском пространстве. Азербайджан, по праву, является участником, способный формировать повестку.

Азербайджан последовательно закрепляет за собой роль государства, которое обеспечивает устойчивость там, где ее не хватает. Это проявляется и в энергетике, и в транспортной политике, и в дипломатии. Страна выступает связующим звеном между различными центрами силы.

Именно экономическое измерение участия Баку в форуме становится одним из ключевых. Анталийская площадка - это пространство, где обсуждаются и продвигаются проекты регионального масштаба. И здесь Азербайджан выступает не просто участником, а одним из центральных узлов.

Наша страна буквально строит узел между Востоком и Западом: прокладывает трубопроводы, модернизирует порты, тянет подводные кабели, договаривается о маршрутах, по которым пойдёт энергия, грузы и данные.

Начнем с транспорта. Средний коридор - это стратегический маршрут, который обеспечивает надежный и безопасный путь, соединяющий Европу и Азию. Азербайджан - не просто транзитное звено в этой цепочке, а ее хребет. В числе инфраструктурных активов страны имеются крупнейший торговый флот на Каспии, Международный торговый порт Алят с перспективной пропускной способностью 25 миллионов тонн в год, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и девять международных аэропортов. Все это происходит на фоне нестабильности других маршрутов. Средний коридор становится для многих стран не просто альтернативой, а страховкой.

Энергетика занимает равнозначное место. После 2022 года, когда Европа в срочном порядке начала отказываться от российских энергоресурсов, Баку оказался в нужном месте в нужное время. С 2021 года Азербайджан нарастил экспорт газа в Европу на 56%. По итогам 2025 года общий объем экспорта составил 25,2 миллиарда кубометров, причем более половины - поставлено именно в ЕС. В целом, сегодня азербайджанский газ экспортируется в 16 стран.

Наша страна выстраивает не просто энергетическую отрасль, а энергетическую архитектуру, рассчитанную на десятилетия вперед.

Еще одна ключевая инициатива - проект "зеленого" энергетического коридора, который Азербайджан реализует совместно с Казахстаном и Узбекистаном. Его ключевой элемент - подводный кабель постоянного тока высокого напряжения, который будет проложен через Каспийское море.

В целом, к 2030 году за счет иностранных инвестиций в Азербайджане планируется реализовать проекты "зеленой" энергетики суммарной мощностью более 8 гигаватт, как для внутреннего потребления, так и для экспорта. Среди партнеров - Masdar, bp, ACWA Power и другие крупнейшие игроки отрасли.

Отдельно стоит сказать про союз с Турцией. Формула "одна нация - два государства" за которой стоит конкретная политика и реальные совместные действия. Азербайджан и Турция сегодня работают как единая команда, понимая общие цели и задачи. И на фоне растущей нестабильности именно эта связка важна для региона.

Речь не только о безопасности. Связка Анкара-Баку активно влияет и на экономику. Именно на этой основе продвигаются крупные инфраструктурные проекты - транспортные маршруты, энергетические коридоры. Поэтому участие Азербайджана в форуме - это четкий сигнал: позиции двух стран по ключевым экономическим направлениям полностью согласованы. В том числе по таким важным проектам, как Зангезурский коридор и в целом по будущей логистике региона.

Баку приходит на форум как страна, которой есть что предложить - конкретные, измеримые и уже работающие решения. Инфраструктуру, от которой сегодня зависят энергетические балансы целого ряда европейских государств. Личное присутствие Президента Ильхама Алиева на форуме служит сигналом партнерам: за этой повесткой стоят политическая воля лидера и реальные ресурсы.

На фоне нестабильности в других регионах и стремления Европы диверсифицировать поставки энергоресурсов, Азербайджан предлагает то, что ценится сегодня особенно высоко. И это предсказуемость и надежность. Надежный партнер в энергетике, надежный транзитный хаб в логистике. А Анталийский форум - это трибуна, с которой Баку напоминает всем заинтересованным: наша стратегия - это не будущее, а уже настоящее.