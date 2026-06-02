Эксперты опровергли популярный миф о Bluetooth

Журналисты BGR опровергли распространенное мнение о том, что отключение Bluetooth помогает существенно продлить время работы смартфона от аккумулятора.

Как передает Day.Az, специалисты отмечают, что многие пользователи по-прежнему отключают Bluetooth и Wi-Fi в надежде сэкономить заряд батареи. Однако на современных устройствах это практически не влияет на автономность.

Эксперты пояснили, что в начале развития технологии Bluetooth беспроводной модуль действительно потреблял заметное количество энергии. Однако за последние годы технология была значительно усовершенствована, а ее энергопотребление сведено к минимуму.

Кроме того, Bluetooth сегодня обеспечивает работу множества полезных функций: подключение беспроводных наушников и умных часов, обмен данными между устройствами, поиск потерянных гаджетов и другие возможности. Поэтому специалисты не рекомендуют отключать технологию без необходимости.