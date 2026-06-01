Минэнерго Болгарии подчеркнуло важность проекта «зеленого» энергокоридора с Азербайджаном

Проект "зелёного" энергетического коридора между Азербайджаном и Болгарией является важной инициативой для стран-участниц.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра энергетики Болгарии Кирилл Темелков в рамках 31-го Бакинского энергетического форума.

"Что касается "зелёного" энергетического коридора, то это очень хорошая инициатива для наших стран. Сейчас мы работаем над технико-экономическим обоснованием проекта. Мы оцениваем маршруты, пропускную способность и экономическую эффективность проекта. Мы считаем, что к следующему году у нас будет чёткое понимание того, как этот проект может быть реализован и каким образом он будет развиваться в будущем", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля 2025 года был подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере передачи и торговли "зелёной" электроэнергией между министерством энергетики Азербайджана, министерством экономики и устойчивого развития Грузии, министерством энергетики и природных ресурсов Турции и министерством энергетики Болгарии.

Документ направлен на развитие региональной инфраструктуры для передачи электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников, а также на расширение трансграничной торговли "зелёной" электроэнергией между странами Южного Кавказа, Турцией и Европейским союзом.

В мае в Стамбуле состоялось третье заседание министров по проекту "Зелёный энергетический коридор Азербайджан - Грузия - Турция - Болгария". По его итогам стороны договорились подготовить дорожную карту, которая будет включать меры по ускорению реализации проекта.

Болгария также намерена присоединиться к проекту Черноморского подводного энергокабеля.