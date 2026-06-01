В Иране заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив

Иран готов полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе для давления на Израиль. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Tasnim.

По информации журналистов, Иран и силы сопротивления намерены полностью перекрыть Ормузский пролив, а также активизировать действия на других направлениях, включая Баб-эль-Мандебский пролив, чтобы "наказать" Израиль и его союзников за их действия в отношении Ливана.

Ранее мы сообщали, что Иран приостановил переговоры с США.