Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании
Защитник сборной Азербайджана по футболу Замиг Алиев стал чемпионом Албании в составе "Эгнатии".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре чемпионата команда азербайджанского футболиста обыграла "Динамо" (Тирана) со счетом 2:0.
Алиев вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Оба мяча "Эгнатия" забила в первом тайме, обеспечив себе победный результат.
Отметим, что клуб из Рогожины завоевал чемпионский титул третий сезон подряд.
Для Замига Алиева это первый титул чемпиона Албании после перехода в "Эгнатию". Успешное выступление в клубе также позволило защитнику сохранить место в составе сборной Азербайджана.
