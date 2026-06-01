Азербайджанский футболист стал чемпионом Албании

Защитник сборной Азербайджана по футболу Замиг Алиев стал чемпионом Албании в составе "Эгнатии".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в заключительном туре чемпионата команда азербайджанского футболиста обыграла "Динамо" (Тирана) со счетом 2:0.

Алиев вышел на поле в стартовом составе и был заменен в перерыве.

Оба мяча "Эгнатия" забила в первом тайме, обеспечив себе победный результат.

Отметим, что клуб из Рогожины завоевал чемпионский титул третий сезон подряд.

Для Замига Алиева это первый титул чемпиона Албании после перехода в "Эгнатию". Успешное выступление в клубе также позволило защитнику сохранить место в составе сборной Азербайджана.