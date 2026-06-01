В ГЭЦ сообщили о мошеннических схемах в соцсетях

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) предупредил абитуриентов и их родителей о мошеннических схемах, распространяемых в социальных сетях.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГЭЦ, в последнее время в Instagram, TikTok и особенно Telegram через фальшивые аккаунты активно публикуются предложения о повышении экзаменационных баллов за денежное вознаграждение. Для привлечения внимания злоумышленники используют название и логотип центра, а также размещают под публикациями поддельные отзывы от якобы довольных клиентов.

В ГЭЦ подчеркнули, что подобные предложения являются мошенничеством. Участие в таких схемах может повлечь юридическую ответственность как для организаторов, так и для тех, кто пользуется их услугами.

Центр регулярно направляет информацию о подобных аккаунтах в правоохранительные органы и призывает граждан сохранять бдительность, не доверять подобным объявлениям и не поддаваться на провокации.

В ведомстве напомнили, что результаты экзаменов зависят исключительно от знаний участников, и никто не может повлиять на полученные баллы.