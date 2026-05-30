Ламия Велиева завоевала "серебро" чемпионата Европы

Азербайджанская легкоатлетка успешно выступила на чемпионате Европы среди малых стран в Монако.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, член нашей национальной сборной Ламия Велиева заняла второе место на дистанции 100 метров с результатом 11,91 секунды.

Напомним, что чемпионат Европы среди малых стран проходит в Монако с участием спортсменов из государств с ограниченным населением и является одним из официальных международных турниров под эгидой европейской легкой атлетики.