В Иране готовятся утвердить план по Ормузскому проливу

Парламент Ирана в ближайшее время планирует утвердить инициативу о закреплении контроля Тегерана над Ормузским проливом.

Как передает Day.Az, об этом заявил член президиума парламента Алиреза Салими местным СМИ.

По его словам, проект, касающийся реализации суверенных прав Ирана в Ормузском проливе, вскоре будет вынесен на рассмотрение законодательного органа. В случае одобрения инициатива станет частью постоянного законодательства страны.

Салими отметил, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, поэтому только эти государства вправе определять порядок его использования. Он также добавил, что Тегеран и Маскат уже провели переговоры и достигли предварительных договоренностей по этому вопросу.