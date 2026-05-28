«Бурдж-Халифа» окрасилась в цвета флага Азербайджана

В Дубае самое высокое здание в мире - башня "Бурдж-Халифа" окрасилась в цвета государственного флага Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это грандиозное событие, ставшее за последние годы традиционным, повторилось в этом году на самом высоком здании мира. 

Отображение нашего флага на знаменитой башне было реализовано по инициативе и при организации дипломатических представительств нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах.