В ШОС планируют создать Банк развития организации

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) активно продвигает создание ключевого финансового института - Банка развития ШОС, который станет центром финансирования совместных проектов и укрепления финансовой архитектуры организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель Генерального секретаря ШОС Сухэль Хан, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"По итогам Янзинского саммита начаты консультации по учреждению Банка развития ШОС. Сейчас дело потихонечку продвигается дальше. Этот банк станет ключевым институтом финансирования совместных проектов и укрепления финансовой архитектуры нашей организации", - отметил Хан.

По его словам, создание банка вписывается в стратегию экономического развития ШОС до 2030 года, которая определяет долгосрочные ориентиры для стран-участниц в торговле, транспорте, стандартизации и финансовой сфере.

"Особое значение придается формированию согласованных подходов для экономического взаимодействия, включая упрощение торговых процедур, устранение барьеров и развитие механизмов координации в сфере технического регулирования", - подчеркнул заместитель генсека.

По его словам, одним из ключевых направлений станет запуск работы по стандартизации внутри ШОС, чтобы создать единую основу для трансграничной торговли и промышленного сотрудничества.

Он отметил, что в транспортной сфере ШОС делает упор на расширение взаимосвязанности и раскрытие транзитного потенциала региона. Ведется модернизация действующих международных маршрутов, совершенствование таможенного администрирования, создание благоприятных условий для автомобильных и железнодорожных перевозок. Для координации этих процессов запущен новый механизм регулярных встреч руководителей портов и логистических центров стран ШОС.

Хан подчеркнул, что финансовое сотрудничество выходит на новый уровень: организации планирует постепенное увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, а также активизацию инвестиционного и банковского взаимодействия.

"Все эти меры направлены на повышение устойчивого развития государств-членов и улучшение благосостояния населения на пространстве ШОС", - добавил Хан, подчеркнув, что организация продолжит развивать прагматичные и взаимовыгодные формы сотрудничества на основе принципов "шанхайского духа".