В Ханое представлена оперетта "Аршин мал алан"

В столице Ханое, в здании оперы Ho Guom Opera, состоялся торжественный музыкальный вечер, посвящённый 108-й годовщине создания Азербайджанской Демократической Республики, Дню независимости Азербайджана - 28 Мая и первой годовщине установления стратегического партнёрства между Вьетнамом и Азербайджаном, сообщила Day.Az участница мероприятия, народная артистка Фидан Гаджиева.

В концерте также приняли участие известные вьетнамские исполнители и музыканты.

В праздничном вечере прозвучали произведения выдающихся азербайджанских и вьетнамских композиторов. Особое место было отведено легендарному музыкальному произведению "Аршин мал алан" основоположника азербайджанской классической музыки Узеира Гаджибейли. Зрителям были представлены песни из произведения на вьетнамском языке (перевод Гюльнар Султановой). Впервые поставленный в 1913 году "Аршин мал алан" считается одним из величайших произведений музыкального театра Востока и был показан в более чем 80 странах мира, на различных языках.

Также в программе прозвучала сюита "Вьетнам" великого Гара Гараева и произведения известного вьетнамского композитора Чинь Конг Шон.

Как отметила Фидан Гаджиева, она уже второй год с гордостью представляет Азербайджан во Вьетнаме. Певица выразила глубокую благодарность посольству Азербайджана во Вьетнаме и послу Шовги Мехдизаде за внимание к популяризации азербайджанской культуры.

"Мы с большой любовью представили оперетту "Аршин мал алан". А в завершение вечера я исполнила на азербайджанском языке знаменитую вьетнамскую песню "Noi vong tay lon" - "Давайте возьмемся за руки". Да здравствует азербайджано-вьетнамская дружба и музыка, которая нас объединяет", - отметила певица.

Завершился вечер продолжительными аплодисментами зрителей, которые тепло приветствовали артистов и музыкантов, подаривших публике атмосферу настоящего культурного диалога между двумя странами. Музыкальный проект стал ярким символом укрепления азербайджано-вьетнамских отношений, дружбы народов и единства культур, еще раз подтвердив, что искусство и музыка не знают границ и способны объединять людей по всему миру.