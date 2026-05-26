Махмуд Аббас поздравил Президента Ильхама Алиева

Президент Государства Палестина Махмуд Аббас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Имею честь передать Вам самые искренние поздравления по случаю Дня независимости Вашей страны. Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана и Вашему правительству - дальнейшего прогресса и процветания.

Вновь выражаю свое искреннее стремление к дальнейшему развитию и укреплению наших ценных двусторонних отношений и заявляю, что высоко ценю позицию Азербайджана по палестинскому вопросу.

Также поздравляю Вас и Ваш народ по случаю священного Гурбан байрамы и прошу Вас принять мои самые добрые пожелания".