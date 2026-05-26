Иран осудил нарушение режима прекращения огня со стороны США

Министерство иностранных дел Ирана резко осудило нарушение режима прекращения огня от 8 апреля в соответствии с Уставом ООН.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

Согласно документу, вся ответственность за удары по территории Ирана возлагается на американскую сторону.

"Иран не оставит без ответа ни одну атаку и не будет проявлять колебаний в вопросах защиты своей территории", - отмечается в заявлении.

Также утверждается, что за последние 48 часов США якобы открыто нарушили режим прекращения огня в южной провинции Хормозган, несмотря на продолжающиеся при посредничестве Пакистана дипломатические усилия.

Добавим, что на фоне отсутствия прогресса по ядерной программе 28 февраля США и Израиль начали воздушные удары по Ирану, после чего Иран начал ракетные обстрелы Израиля и объектов США в регионе с применением ракет и БПЛА. При посредничестве Пакистана 7 апреля было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня, однако на переговорах в Исламабаде 11 апреля США и Иран не пришли к окончательному соглашению.