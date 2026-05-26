PASHA Bank выступает главным банковским партнёром 31-й выставки Baku Energy Week - одной из крупнейших промышленных платформ региона.

Мероприятие проходит с 1 по 3 июня 2026 года в Бакинском Экспо-центре. Выставка объединит ведущие местные и международные компании, работающие в нефтегазовой и энергетической сферах.

В рамках выставки представители PASHA Bank проведут встречи в формате B2B и обсудят финансовые решения, адаптированные под индивидуальные потребности бизнеса.

Baku Energy Week объединяет на одной платформе три ключевых мероприятия: 31-ю Международную выставку нефти и газа Каспия "Caspian Oil and Gas", Международную выставку энергетики и зелёной энергии Каспия "Caspian Power" и "Baku Energy Forum". В рамках мероприятия будут обсуждаться стратегические темы, включая разведку нефти и газа, переход к зелёной энергетике, экспортную инфраструктуру и инвестиционную привлекательность Азербайджана. В мероприятии примут участие международные эксперты, лидеры отрасли и представители государственных структур. Также запланировано подписание стратегических соглашений и документов о сотрудничестве.

Стимулируя инвестиции в проекты по энергоэффективности посредством льготного финансирования, PASHA Bank вносит вклад как в экономическую, так и в экологическую устойчивость, укрепляя свои лидерские позиции в данной сфере.

Отметим, что международное финансовое издание International Investor Magazine признало PASHA Bank "Лучшим банком Азербайджана" и "Лучшим банком Азербайджана для МСБ" по итогам 2026 года. В последние годы Банк также был удостоен ряда наград от авторитетных международных изданий, таких как Euromoney и Global Finance. Кроме того, PASHA Bank стал первым азербайджанским банком, получившим премию "Gold Stevie" в номинации "Компания года" от Stevie Awards.