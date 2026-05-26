Полиция обратилась к водителям в связи с праздниками

Главное управление Государственной дорожной полиции призвало всех участников дорожного движения быть более внимательными и ответственными в связи с ожидаемым ростом интенсивности движения в период предстоящих праздников - Гурбан байрамы и Дня независимости.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что водители, выезжающие из столицы в регионы, должны управлять только технически исправными автомобилями, строго соблюдать скоростной режим и не садиться за руль в утомленном состоянии. Подчеркивается, что во время длительных поездок потеря концентрации может стать причиной серьезных дорожно-транспортных происшествий.

В Дорожной полиции также рекомендовали водителям соблюдать правила обгона и маневрирования, избегать опасного поведения на дороге и проявлять уважение и внимание к другим участникам движения.

Отдельное обращение адресовано пешеходам. Их призвали переходить дорогу только в установленных местах и не подвергать свою жизнь опасности, особенно на участках с интенсивным движением транспорта.

"Не стоит забывать, что безопасная дорога - лучший подарок к празднику. А сохранить праздничное настроение зависит от ваших правильных решений", - говорится в обращении.