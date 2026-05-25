Лучший бомбардир "Шамахы" покинул клуб

Футбольный клуб "Шамахы" расстался с нападающим Каримом Росси.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 32-летним швейцарским форвардом, срок которого подошел к концу, продлен не был.

Росси присоединился к "Шамахы" летом 2025 года и стал самым результативным футболистом команды в завершившемся сезоне.

В чемпионате Азербайджана швейцарский нападающий забил 10 голов в составе "Шамахы".