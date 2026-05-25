https://news.day.az/sport/1837241.html Лучший бомбардир "Шамахы" покинул клуб Футбольный клуб "Шамахы" расстался с нападающим Каримом Росси. Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 32-летним швейцарским форвардом, срок которого подошел к концу, продлен не был. Росси присоединился к "Шамахы" летом 2025 года и стал самым результативным футболистом команды в завершившемся сезоне.
Лучший бомбардир "Шамахы" покинул клуб
Футбольный клуб "Шамахы" расстался с нападающим Каримом Росси.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, контракт с 32-летним швейцарским форвардом, срок которого подошел к концу, продлен не был.
Росси присоединился к "Шамахы" летом 2025 года и стал самым результативным футболистом команды в завершившемся сезоне.
В чемпионате Азербайджана швейцарский нападающий забил 10 голов в составе "Шамахы".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре