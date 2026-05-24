Автор: Лейла Таривердиева

В Баку на минувшей неделе успешно завершился Всемирный форум городов - WUF13. Тысячи гостей и ведущих специалистов в сфере градостроительства и архитектуры открыли для себя разнообразие и уникальность архитектурных шедевров Азербайджана, которые стали визитной карточкой страны благодаря интеллекту и утончённому вкусу Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Одной из важнейших составляющих WUF13 стали мероприятия и выставки, посвященные восстановительным работам в Карабахе и Восточном Зангезуре. Экспозиции вызывали особый интерес, панельные дискуссии по этой теме привлекали значительную аудиторию, ведь Азербайджану было что представить и чем поделиться.

Восстанавливая разрушенные в годы оккупации города и села, Азербайджан проектирует и строит их не только для нынешнего, но и для будущих поколений. В этих прекрасных, благоустроенных, современных и обеспеченных всей необходимой инфраструктурой населенных пунктах будут жить дети и внуки тех, кто сегодня ходит в школу в Физули, Шуше, Кяльбаджаре или Ханкенди, кто уже связал или собирается связать свою жизнь с Карабахом и Восточным Зангезуром.

В основу восстановительных работ на освобожденных территориях закладывается правильная градостроительная концепция с учетом перспективного развития. Восстановление освобожденных районов Азербайджана это, по сути, проект мирового масштаба. Потому что со времен окончания Второй мировой войны ни одна страна в мире не восстанавливала одновременно столько крупных городов и сотни сел. И что особенно важно - делается это на самом высоком уровне.

Проведение всего за пять лет такого масштаба работ на территории, равной по площади небольшой стране, это уникальный случай в истории. Достаточно взглянуть на красоту созданных и создаваемых по всему Азербайджану строений и сооружений, восстанавливаемые с нуля города и села на освобожденных территориях, - эти шедевры становятся изюминкой мировой архитектуры.

Всемирный форум городов в Баку отметился рекордными показателями. По признанию официальных представителей ООН, форум, проводимый с 2001 года, еще никогда не привлекал такое количество участников. Бакинский форум посетили около 58 тысяч делегатов из 176 стран. Это был абсолютный рекорд.

Это было вызвано не только интересом к форуму, сколько интересом к Азербайджану. "Сегодня, организуя глобальный форум, мы вновь демонстрируем нашу твердую приверженность градостроительному планированию, городскому развитию, нашей повестке дня по улучшению жизни людей и обеспечению населения всеми необходимыми условиями для комфортного проживания", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии форума.

Надо сказать, что Азербайджан уже создал национальную площадку для обсуждения вопросов градостроительства. С 2022 года проводится Азербайджанский национальный градостроительный форум. Первый прошел в Агдаме, "Хиросиме Кавказа". В октябре прошлого года проблемы градостроительства обсуждались в Баку и Ханкенди. Примечательно, что хотя этот форум имеет статус национального, на нем неизменно присутствуют представители десятков стран. Так, на первом форуме NUFA присутствовали представители международных организаций, городов и регионов-побратимов с городами и регионами Азербайджана и так далее. 130 из 400 участников представляли 44 страны. А в 2025 году в офлайн и онлайн формате в работе NUFA приняли участие специалисты из 65 стран.

Принципы устойчивого развития городов имеют большое значение в восстановлении освобожденных территорий и реализации плана Великого возвращения. Первым генпланом, утвержденным главой государства, был план Агдама. Согласно концепции генплана, город станет крупным промышленным центром с современными жилыми кварталами, масштабным озеленением, необычным ландшафтом. Уже построен и действует Агдамский промышленный парк, на площадке которого производится в том числе продукция, необходимая для восстановительных работ.

Иная концепция выбрана для города Шуша. Культурная столица Азербайджана развивается, сохраняя историческую специфику в архитектуре и планировании. Главной функцией города будет сохранение исторического и культурного наследия карабахского региона. В целом каждому возрождаемому в буквальном смысле слова из пепла освобожденному населенному пункту уделяется все необходимое внимание, к каждому будет выбираться особый подход. Однако во всех случаях основополагающими принципами остаются инклюзивность, безопасность, доступность, жизнестойкость городов и необходимой для жизни инфраструктуры.

По оценкам специалистов, после реализации этих планов Карабах и Восточный Зангезур станут самыми удобными для жизни, ультрасовременными регионами страны. Зарубежные специалисты высоко оценили генеральные планы, разработанные для Шуши, Агдама, Джебраила, Кяльбаджара, Физули, Зангилана и др. Генпланы разрабатывались с участием ведущих зарубежных специалистов. Например, план города Шуша на Первом градостроительном форуме в Агдаме (октябрь, 2022 года) представила известная британская архитектурная компания Chapman Taylor. Архитекторы Азербайджана, США, Турции, Канады, Великобритании работали над генпланом Агдама, который, как отмечал Президент Ильхам Алиев, станет после восстановления примером для всего мира.

Примером для всего мира обещают стать не только Агдам или Шуша, но и все города и села, отстраиваемые сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре. Потому что делается все с большой любовью. Концепция восстановления, сформированная под руководством Президента страны, сохранение в проектах национальной идентичности, элементов архитектурных традиций, прекрасно сочетающихся с современными технологиями градостроительства, инклюзивности и доступности - все это делает опыт Азербайджана уникальным.

Специалисты полагают, что многие из проектов, реализованных на освобожденных территориях, станут образцами мировой градостроительной архитектуры. Помимо городов и сел, восстанавливается также историческое и культурное наследие азербайджанского народа, разрушенное врагом. Многие памятники, которым не уделялось достаточного внимания до конфликта, предстают в обновленном облике и могут претендовать на статус достояния мировой культуры.

Когда мы говорим о восстановлении культурного и духовного наследия, следует подчеркнуть роль в этом процессе Фонда Гейдара Алиева и лично Первой леди Мехрибан Алиевой. Фонд взял на себя благородную и сложную задачу восстановления религиозных памятников и мечетей, являющихся национальным достоянием азербайджанского народа. В рамках проекта с участием местных и зарубежных специалистов проводятся восстановление, консервация и реконструкция святилищ в освобожденном регионе. Многие из восстановленных мечетей можно смело назвать образцами мировой сакральной архитектуры.

Фонд Гейдара Алиева проводит масштабные ремонтно-восстановительные работы в Шуше. Проекты Фонда охватывают десятки архитектурных памятников, включая реставрацию знаковых религиозных святынь, исторических жилых зданий и музейных комплексов. Специалисты особо отмечают, что в процессе реставрационных работ соблюдаются требования международной Венецианской хартии, что обеспечивает защиту памятников на уровне всемирного наследия.

Восстановительные работы на освобожденных территориях стали предметом гордости для миллионов азербайджанцев. Достаточно взглянуть на красоту восстанавливаемых городов и сел, исторических памятников и специализированных объектов, как в освобожденном Карабахе, так и по всему Азербайджану. Это не только возрождение исторического и культурного наследия - это строительство дорог и электростанций, это современное жилье и новые архитектурные стили, это современность в сочетании с бережным отношением к традициям. Это - новое архитектурное наследие, уже ставшее частью национального культурного достояния Азербайджана.