Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путевку на Евроигры

Представитель сборной Азербайджана по стрельбе из лука Магомед Алиев вошел в историю национального спорта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Европейские игры 2027 года, которые пройдут в Стамбуле (Турция).

Это первая в истории Азербайджана лицензия на Европейские игры среди мужчин в стрельбе из лука.

Ранее ни одному азербайджанскому лучнику не удавалось добиться подобного результата.

Отмечается, что успех Магомед Алиева также стал важным шагом на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.