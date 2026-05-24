https://news.day.az/sport/1836968.html Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путевку на Евроигры Представитель сборной Азербайджана по стрельбе из лука Магомед Алиев вошел в историю национального спорта. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Европейские игры 2027 года, которые пройдут в Стамбуле (Турция).
Азербайджанский лучник впервые в истории завоевал путевку на Евроигры
Представитель сборной Азербайджана по стрельбе из лука Магомед Алиев вошел в историю национального спорта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Европейские игры 2027 года, которые пройдут в Стамбуле (Турция).
Это первая в истории Азербайджана лицензия на Европейские игры среди мужчин в стрельбе из лука.
Ранее ни одному азербайджанскому лучнику не удавалось добиться подобного результата.
Отмечается, что успех Магомед Алиева также стал важным шагом на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре