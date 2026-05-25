Предотвращен ввоз крупной партии наркотиков в Азербайджан.

Об этом сообщили Day.Az в Государственной пограничной службе.

"Мероприятия по обеспечению надежной охраны государственной границы, а также борьбе с контрабандой, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров успешно продолжаются.

23 мая в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда Командования Пограничных войск Государственной пограничной службы в результате совместной комплексной оперативно-войсковой операции сотрудников Государственной пограничной службы и Министерства внутренних дел была предотвращена контрабандная перевозка из Исламской Республики Иран в Азербайджан 38 килограммов 130 граммов наркотических средств и 2890 таблеток психотропного препарата Methadone M-40", - говорится в заявлении ГПС.

Отмечается, что по данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.