Деревья в Азербайджане получили QR-коды

В Азербайджане осуществляется цифровой учет деревьев. На сегодняшний день в электронную систему внесено более 87 тысяч деревьев, а получить информацию об их состоянии можно с помощью QR-кода.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Рашад Исмаилов в интервью АМИ Trend и телеканалу ARB24.

Министр отметил, что с 2025 года начались работы по цифровому учету деревьев в городах. В основном в центре Баку деревья кодируются и снабжаются специальными табличками. С помощью QR-кода граждане могут получить полную информацию о конкретном дереве через телефон, а также оставить свое мнение или предложение.

"Эти обращения рассматриваются соответствующими подразделениями Министерства экологии и природных ресурсов, на них даются ответы, а при необходимости принимаются соответствующие меры. Подобная практика существует во многих странах, однако мы усовершенствовали этот процесс. Регистрация организована на общей карте через электронную платформу agac.az. Считав QR-код или введя код, указанный на дереве, на сайте, можно увидеть его локацию и местоположение.

Пилотный проект стартовал в Сабаильском районе, и на сегодняшний день уже зарегистрировано более 87 тысяч деревьев. К проекту проявили интерес и другие города - такие работы уже начались в Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире", - отметил министр.