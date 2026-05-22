Генеральный директор ИСЕСКО направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву
Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Рад передать Вам от имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) и от себя лично самые искренние поздравления по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Этот знаменательный день занимает особое место в истории Вашей великой страны и в памяти азербайджанского народа.
ИСЕСКО считает за честь видеть Азербайджан в числе своих сильнейших партнеров. Постоянная поддержка, оказываемая Вашим превосходительством нашей организации на протяжении многих лет, и осуществляемое конструктивное сотрудничество воспринимаются с особым одобрением во всем исламском мире.
По случаю этого праздника желаю Вашему превосходительству здоровья, неиссякаемой энергии, а народу Азербайджана - благополучия и постоянной гордости за достигнутые большие успехи.
Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре