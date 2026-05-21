«Садат Гулиев и его люди угрожают мне и моей семье расправой»

Недавно мы писали о том, как телеграм-канал "Девичья Башня" в последнее время активно занимается антиазербайджанской деятельностью по заказу внешних кругов и недоброжелателей нашей страны. Многие местные пользователи также обратили на это внимание и раскритиковали деятельность админа канала - Садата Гулиева. Одним из первых лиц, выразивших критику в отношении публикаций "ДБ", стал Асиф Байрамов - автор канала BT News. Как стало известно сегодня, после этого в его адрес, а также в адрес его семьи начали поступать угрозы со стороны лиц, связанных с сетью Гулиева.

Соответствующей публикацией Байрамов поделился в своем телеграм-канале. Скандальная деятельность "ДБ" набирает обороты и Day.Az связался с Асифом, чтобы узнать подробности происходящего.

По его словам, Садат Гулиев владеет не только "Девичьей Башней". Это целая сеть каналов, которые настроены на то, чтобы активно продвигать антиазербайджанскую пропаганду по заказу третьих сторон, находящихся в России. И эти лица угрожают его жизни.

"Моя семья в опасности. Ко мне подослали опасного человека. Он находится в Азербайджане с 26 апреля. Этот человек угрожал мне и моей семье в интернете, а также в реальной жизни. Он является гражданином России, и, насколько я понимаю, у него есть ограниченный срок пребывания на территории Азербайджана. Возможно, в ближайшее время он покинет страну. Поэтому я считаю, что правоохранительные органы должны обратить внимание на эту ситуацию. Я намерен передать им все материалы, которые есть у меня на руках, потому что речь идет реальных угрозах", - заявил Байрамов.

Как отметил наш собеседник, всех имен он не знает - они скрываются онлайн и всеми ими руководит Гулиев.

"Я познакомился с Садатом во время Второй Карабахской войны. Они сами вышли на связь со мной и я посчитал их истинными патриотами. Мы сблизись, поддерживали дружеские отношения даже на уровне семей - общались, говорили, думали, что все мы патриоты. Но как же я тогда ошибался. Позже я понял, что они вовсе не работают в интересах Азербайджана. Во-первых, хочу подчеркнуть, что ни один из них не проживает в нашей стране. Все они живут в России и ведут пророссийскую деятельность, ругают армян и Азербайджан. Они обвиняли меня и в том, что я "поддерживаю Украину", хотя, в первую очередь, я всегда исхожу из интересов Азербайджана и пишу правду. Я не выбирал ни одну сторону в российско-украинском конфликте. Главным приоритетом для меня всегда являются интересы моего государства. После этого я отдалился от них.

Во-вторых, позже мне стало известно, что в период нашей т.н. "дружбы", они собирали мои личные данные, пытались построить некий "компромат". Причем у них есть такие данные обо мне, которые давно были удалены мною из социальных сетей еще до нашего знакомства.

Этих данных в интернете не было. Это было еще до Telegram. У меня возник вопрос: как эти данные оказались у них в руках? Данные были удалены 15-20 лет назад. Значит они собирали информацию обо мне еще до "дружбы", чтобы иметь определенный рычаг давления. В их руках есть скриншоты, мои личные данные. Причем часть из них от 2021-го года, когда отношения были хорошими, из чего я делаю вывод, что они активно собирали компромат, чтобы потом шантажировать и использовать меня в своих интересах против азербайджанского государства", - рассказал Байрамов.

По его словам, он может подтвердить все фактами и скриншотами. Некоторые из них он прислал в нашу редакцию. Как видно по доказательствам, сеть Гулиева на протяжении долгого времени активно издевается над Асифом Байрамовым. В телеграм-каналах, подконтрольных Садату, постоянно публикуются оскорбления, личные данные и даже отредактированные фотографии.

"Я делюсь с вами лишь малой частью, но материалов у меня много, достаточно много. И я передам все в правоохранительные органы", - подчеркнул автор BT News.

Говоря о провокационной публикации "Девичьей Башни" в связи с осадками, выпавшими в день старта WUF13, Байрамов отметил, что форум является важным событием для нашей страны.

"Мы периодически публикуем новости, фото и видео о тех или иных происшествиях в Баку. В том числе и об обильных осадках. Но понимая значение этого мероприятия для авторитета нашей страны, исходя из патриотических соображений, на сей раз мы решили не публиковать кадры дождя. Тем не менее, я и моя команда увидели, что "Девичья Башня" и другие каналы Садата Гулиева начали массово критиковать Баку, опубликовав фото гостей на фоне стадиона. "ДБ" достаточно широко читается не только в Азербайджане, но и в основном в постсоветских странах, ее читают представители других народов, в том числе и армяне. Зная это, ты, Садат, ведешь очернительную кампанию против своей страны, против Азербайджана.

Я не смог на это промолчать и сделал публикацию с критикой в адрес "Девичьей Башни". В этот же день в Сети начали публиковаться мои личные данные, мои фото и фото моей семьи. Оскорбляли даже моего маленького ребенка. Они издевались и над смертью моих родителей, пытались унизить мое достоинство и делают все, чтобы я замолчал и больше не писал об их грязной деятельности", - рассказал Байрамов.

Он отметил, что группа Садата Гулиева является телеграм-мафией, в которой около 20-30 человек: "Они выдают себя за патриотов, используют определенные нарративы, схемы и даже фейки. К примеру, они собирают средства для больных людей, однако, я подозреваю, что накопленные средства идут им же в карман, потому что везде указан один и тот же номер карты или счета. Почему они не используют банковские данные того человека, которому необходима эта помощь?"

По словам Байрамова, Гулиев и его люди против того, чтобы он отстаивал интересы Азербайджана.

"Они пытаются заставить меня извиниться, снять видео, записать голос. Параллельно распространяются фейки о том, что я якобы выступал против интересов нашего государства, говорил против своей страны. Такого никогда не было. Это фотошоп. Напротив, я и моя команда в период Карабахской войны опубликовали достаточно много резонансных материалов. К примеру, именно нами были распространены разоблачительные материалы об Араике Арутюняне. Также во время войны мы занимались картами, выявлением военных объектов врага и другими материалами. Те, кто внимательно нас отслеживал, хорошо знают, какой у нас канал и какие у нас страницы.

Тем не менее, наше имя сейчас пытаются полностью очернить потому что мы не согласны с тем, что они делают. Мы следуем курсу господина Президента, который подчеркнул важность мира с Арменией. Мафия Гулиева с этим миром не согласна. Она активно пытается вбить клин в мирный процесс с одной стороны пытаясь дискредитировать Азербайджан, с другой - оскорбляя армян", - отметил автор BT News.

По его словам телеграм-структура, построенная Садатом Гулиевым управляется внешними силами, от которых поступают тезисы и команды.

"У Садата есть публикации против Азербайджана, причем еще до войны 2020 года. Например, как-то он репостнул публикацию "Баграмян-26" о том, что Никол Пашинян встретился с т.н. "экс-президентом" "НКР" Бако Саакяном. И подобных постов, по которым видно, что ведется откровенная антиазербайджанская деятельность, много. Одно время распространялся тезис о том, что будто 10 миллионов азербайджанцев ненавидят азербайджанцев, живущих в России. Особенно эта пропаганда стала набирать обороты после того, как был сбит самолет AZAL. Я сам человек, приехавший из России. У меня много знакомых в России. И я не могу понять, как можно что-то говорить против азербайджанцев, живущих в России? Это абсурд. Откуда это исходит? Есть внешние силы, которые управляют армянскими инфо-каналами, и есть те, кто пытаются управлять азербайджанскими по принципу "разделяй и властвуй". Но такая пропаганда рано или поздно провалится, потому что азербайджанский народ привязан к своей Родине. Что бы ни происходило, подавляющее большинство азербайджанцев не пойдет против своего государства и своего народа", - сказал Байрамов.

В заключение он отметил, что, опасаясь за жизнь своей семьи, он в ближайшее время собирается передать все собранные факты и данные в правоохранительные органы Азербайджана.

"Они говорили, что устроят мне проблемы. Многое я даже произнести не могу. Я хочу, чтобы эти люди, которые на данный момент находятся в Баку, были задержаны. Если это произойдет, вся цепочка распадется", - заключил Асиф Байрамов.