Король Бельгии поздравил Президента Ильхама Алиева

Король Бельгии Филипп направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас и народ Азербайджана с национальным праздником Азербайджанской Республики - 28 мая - Днем независимости, желаю благополучия и процветания", - говорится в письме.