Всемирный банк прогнозирует рост образования отходов на 50% к 2050 году

Образование отходов в мире в базовом сценарии увеличится на 50% к 2050 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель ведущий специалист по вопросам городского развития Группы Всемирного банка Августин Пьер Мария на сессии "Замыкая цикл: продвижение управления отходами на пути к циркулярной экономике", проходящей в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Он представил ключевые выводы нового доклада Всемирного банка What a Waste 3.0, третьего в серии отчетов, начатой в 2012 году и продолженной в 2018 году. Документ является одним из основных глобальных источников данных по сектору обращения с отходами.

По словам Марии, наибольший рост объемов отходов ожидается в странах со средним уровнем дохода - дополнительно около 1 миллиард тонн в год.

"При этом наиболее быстрые темпы роста прогнозируются в странах с низким уровнем дохода, особенно в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии, которые наименее готовы к таким изменениям. Около одной трети отходов в мире не собирается или выбрасывается без контроля, еще одна треть направляется на полигоны, и только треть утилизируется безопасным образом. В странах с низким уровнем дохода уровень сбора отходов составляет около 28%, а в странах Африки к югу от Сахары безопасно утилизируется лишь около 7%", - сказал он.

А.Мария также сообщил, что отходы являются одним из крупнейших источников метана, на долю которого приходится около 20% антропогенных выбросов, а в сценарии без изменений выбросы метана из отходов могут вырасти на 40%.

По его словам, около 80% пластикового загрязнения океанов связано с неуправляемыми муниципальными отходами. Экономические потери от ненадлежащего обращения с отходами могут достигать до 1,5% ВВП.

Он также отметил, что в секторе заняты около 18 млн городских работников, при этом фактическое число может быть выше из-за неформальной занятости.

"В странах со средним уровнем дохода необходимо направлять на управление отходами от 0,3% до 0,5% ВВП, однако текущие государственные расходы составляют менее половины этой потребности. В документе рассматриваются три сценария развития сектора: базовый, сценарий повышенной амбициозности и промежуточный. В наиболее амбициозном сценарии объемы отходов стабилизируются на текущем уровне, а уровень сбора и безопасной утилизации достигает 100%. Даже при высоком уровне амбиций инвестиционные потребности остаются значительными и многократно превышают текущие объемы международной помощи, которые за последние 20 лет составили около 15 миллиарда долларов", - отметил он.