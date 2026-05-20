Иран пообещал США сюрпризы

Возобновление атак США на Иран приведет ко множеству сюрпризов.

Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X.

"Учитывая извлеченные уроки и полученные знания, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов", - сказал он.

Министр отметил, что спустя несколько месяцев после начала военных операций США против Ирана Конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов.

Он также добавил, что вооруженные силы Ирана первыми сбили рекламируемый F-35.