https://news.day.az/world/1835875.html
Иран пообещал США сюрпризы
Возобновление атак США на Иран приведет ко множеству сюрпризов.
Как передает Day.Az, об этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети X.
"Учитывая извлеченные уроки и полученные знания, возвращение к войне принесет еще больше сюрпризов", - сказал он.
Министр отметил, что спустя несколько месяцев после начала военных операций США против Ирана Конгресс США признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов.
Он также добавил, что вооруженные силы Ирана первыми сбили рекламируемый F-35.
