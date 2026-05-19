Проект «Белый город Баку» демонстрирует модель регенеративного развития

Проект "Белый город Баку" является успешным примером модели регенеративного развития городов.

Как передает Day.Az, об этом АЗЕРТАДЖ заявила директор по устойчивому развитию компании Skidmore, Owings & Merrill Мина Хасман, включенная журналом TIME100 в список самых авторитетных лидеров в области климата.

По ее словам, проект "Белый город Баку" является наглядным примером того, как города могут заново формировать свою урбанистическую идентичность и переходить к более устойчивому будущему.

"Это одна из ключевых тем обсуждений на 13-й сессии Всемирного форума городского развития", - подчеркнула Мина Хасман.

Эксперт особо отметила амбиции проекта в сфере устойчивого развития, подчеркнув, что в процессе трансформации здесь объединяются культура, сообщество и городская идентичность.

Мина Хасман также поделилась впечатлениями о WUF13, отметив, что в рамках сессии проходят масштабные и содержательные обсуждения глобальных жилищных вопросов.

"Это мой первый визит в Баку. Я высоко оцениваю комплексные обсуждения, проводимые здесь в сфере урбанизации и расселения. Как и во время COP29, приятно видеть, что Баку представлен на платформе, где звучат столь важные глобальные послания", - добавила она.