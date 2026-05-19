Гороскоп на 16 мая

Гороскоп на сегодня обещает на удивление спокойный, гармоничный душевный настрой - возможно, в этом состоянии вам и не захочется заниматься ни работой, ни домашними делами, зато это состояние склоняет к общению с близкими и друзьями, прогулкам на природе, романтическим свиданиям и вообще - получению удовольствия от жизни. Если ситуация позволяет, не противьтесь этому расслабляющему импульсу, плывите по течению, и вы получите массу положительных эмоций, которых вам с лихвой хватит на всю неделю, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну следует приготовиться к тому, что далеко не все окажется таким, как кажется на первый взгляд. При этом сюрпризы могут быть как приятными, так и не очень. К примеру, могут возникнуть неожиданные трудности и пробуксовки в делах, которые Овен считал давно решенными. В то же время какие-то сложные вопросы сегодня могут решиться сами собой, как по волшебству. Другими словами, в течение дня Овну стоит держать руку на пульсе и быть готовым к любым неожиданным поворотам.

Телец

Сегодня день не склоняет Тельца анализировать или вдаваться в подробности. Телец может на ходу принимать решения или отметать идеи, повинуясь лишь внутреннему порыву. Однако звезды гороскопа предупреждают его, что полагаться на интуицию сегодня не стоит. Предчувствия, скорее всего, окажутся обманчивыми, а основанные на них решения - неверными. Чтобы избежать возможных осложнений и неприятностей, сегодня Тельцу не следует рубить сгоряча. И уж тем более не ставить точку в каком-либо важном вопросе.

Близнецы

Сегодня Близнецам надо быть трижды осторожными - особенно во всем, что касается рискованных проектов и авантюр. Звезды гороскопа говорят, что на удачу в этот день полагаться не следует, есть риск потерпеть сокрушительный крах. Так что если вдруг Близнецам покажется, что шанс сам плывет к ним в руки, сегодня им не стоит рисковать. Разумнее всего выждать время, отложив проект на потом: со временем ситуация изменится, и Близнецы смогут вернуться к тому, что задумали.

Рак

Сегодня энтузиазм Рака способен привести к обратному результату. Вместо того чтобы продвигаться вперед, Рак со своим усердным рвением сегодня может вызывать у окружающих раздражение, и это будет тормозить все его начинания. Чтобы подобного не произошло, звезды гороскопа советуют Раку поберечь свои силы и провести день в общении с близкими людьми. Ну а если ситуация будет требовать от Рака активности, стараться не проявлять излишнего рвения.

Лев

Сегодня звезды гороскопа советуют Льву расслабиться и как следует отдохнуть. Ему это просто необходимо, чтобы восстановить истощенный запас энергии и жизненных сил! Правда, рассчитывать на понимание окружающих не приходится, а значит, Льву придется придумать, как имитировать деятельность без ущерба для себя и других. Возможно, часть своих обязанностей удастся переложить на плечи других, а другую и вовсе отложить в дальний ящик. Пусть Льва сегодня это не тяготит: уже на днях он возьмется за дела с новыми силами!

Дева

Сегодня Деве необходимо встряхнуться. Такое впечатление, что ей все безразлично! На самом же деле эмоции Девы притупила рутина, и если она сумеет внести разнообразие в свои дни, то оживит и угасший энтузиазм. Возможно, есть смысл отложить на время все дела и отправиться куда-нибудь на отдых. Или же напротив - взяться за новый проект, сулящий новые перспективы. Пусть даже эти перспективы ясны не до конца, сегодня небольшая авантюра пойдет Деве на пользу, вернув ей свежее восприятие "здесь и сейчас".

Весы

Сегодня любой механизм, винтиком которого являются Весы (будь то семья, работа или что-то еще), способен то и дело давать досадные сбои. И хотя эти сбои будут заключаться преимущественно в мелочах, они могут сильно отвлекать Весы, мешая сосредоточиться. Как результат, им будет сложно похвастаться хорошими результатами в этот день. Впрочем, вряд ли кто-либо из окружающих, даже начальство, будет сегодня ожидать от Весов подвигов на фоне общих пробуксовок и проблем.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа категорически не рекомендуют Скорпиону действовать в одиночку! Это день, когда самостоятельно он ничего не решит, а если попробует, то результат окажется плачевным. Так что если Скорпион захочет решить сегодня какой-нибудь важный вопрос, ему волей-неволей придется обсудить его с окружающими, выслушать их мнение, найти компромисс. Однако результат будет стоить затраченных усилий: такой, казалось бы, сложный путь окажется куда эффективнее прямого.

Стрелец

Сегодня Стрельцу не следует лезть в авантюры - и в работе, и в личной жизни, и в любых других делах. Везде, где он хотя бы чуть-чуть рассчитывает на удачу, его могут ждать сбои: удача сегодня возьмет себе отгул. Впрочем, чтобы избежать неприятностей, Стрельцу сегодня достаточно не рисковать, во всем придерживаясь проверенного, консервативного курса. Или заняться простыми текущими делами: делать их все равно когда-то надо, а ошибки в них не слишком страшны.

Козерог

Сегодня Козерогу не стоит полагаться только на себя - самоуверенность может привести к ошибкам и сбоям. В этот день Козерог может легко не заметить того, что находится прямо у него перед носом, или же ошибиться в элементарном вопросе. Зато у Козерога отлично получится работать в паре: если кто-то из близких людей любезно согласится контролировать его, Козерог станет куда более внимательным и менее рассеянным.

Водолей

Сегодня Водолею не стоит браться за крупные проекты с участием других - ему вряд ли удастся их осуществить. То же самое касается и любых совместных начинаний. Единственный человек, на которого сегодня Водолей может хотя бы немного положиться, - это он сам, а значит, есть смысл сосредоточиться на тех проектах, где он лично за все отвечает. И где ему при всем желании никто не сможет помешать.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам устроить презентацию своего проекта или даже себя самих: окружающие отлично к этому отнесутся! День склоняет Рыб к тому, чтобы говорить на языке образов и эмоций, - а это именно тот язык, который все вокруг воспримут на "ура". Другими словами, Рыбам сегодня не стоит загружать мозг слушателей цифрами и фактами. Достаточно ярких, заразительных эмоций - и люди за ними охотно пойдут!