"Гянджа" продолжит сотрудничество с Рафаэлем Петри

Волейбольный клуб "Гянджа" продолжит сотрудничество с главным тренером Рафаэлем Петри.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, бразильский специалист сохранит свой пост и в следующем сезоне.

Под руководством Петри команда "Гянджа" завершила сезон-2025/26 в Высшей лиге Азербайджана с бронзовыми медалями.

В клубе рассчитывают добиться с тренером новых успехов и в следующем сезоне.