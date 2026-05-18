На WUF13 состоялось открытие павильона Мехико

Состоялось открытие павильона города Мехико в зоне Urban Expo в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку.

Как передает Day.Az, в церемонии открытия приняли участие представители местных и национальных органов власти, делегации стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а также международные партнёры.

Мероприятие служит платформой для укрепления регионального сотрудничества, а также представления подготовки Мехико к проведению WUF14 в 2028 году.

В павильоне демонстрируются инициативы и практики, связанные с устойчивым городским развитием, общественными пространствами, мобильностью, инклюзивностью и человекоцентричной городской политикой. Одновременно поощряется диалог и обмен передовым опытом между странами региона.

Особое внимание на мероприятии было уделяно роли городов Латинской Америки в решении общих городских вызовов, таких как обеспечение жильём, неравенство и климатическая устойчивость, была подчёркнута важность регионального сотрудничества на пути к WUF14.