Президент Узбекистана предложил создать международный альянс умных и безопасных городов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил создать международный альянс умных и безопасных городов для содействия систематическому обмену технологиями, стандартами и опытом.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом глава государства сказал выступая на Саммите лидеров в рамках WUF13 в Баку.

"Создание равных условий жизни для населения во всех регионах требует гармоничного развития малых и средних городов. В этой связи я призываю страны-партнеры широко внедрять принцип сбалансированной урбанизации и городского развития", - сказал Мирзиёев.

По словам президента, крайне важно обеспечить всем странам равный доступ к возможностям, которые открывают искусственный интеллект и цифровая трансформация в сфере городского управления.

"С этой целью я предлагаю создать международный альянс умных и безопасных городов для содействия систематическому обмену технологиями, стандартами и опытом в этой сфере. Также крайне важно обеспечить молодежь и уязвимые слои населения качественным и доступным жильем", - отметил глава государства.