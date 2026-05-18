Адаптация к изменениям климата и постконфликтное восстановление - основные вызовы градостроительства

Адаптация к изменениям климата и процессы постконфликтного восстановления являются одними из важнейших вызовов современного градостроительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на официальной пресс-конференции, состоявшейся в рамках второго дня форума.

Он отметил, что в настоящее время совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) оценивается реализация Нового городского повестки за последние 10 лет и обсуждается формирование новой городской климатической повестки на следующие 10 лет.

А.Гулиев также коснулся градостроительных проектов, реализуемых в Азербайджане в рамках постконфликтного восстановления и программы "Великое возвращение".

Он сообщил, что на освобожденных от оккупации территориях одновременно ведутся работы по разминированию, комплексному планированию и масштабному восстановлению, осуществляется реконструкция 12 городов и сотен сел.

По его словам, этот процесс представляет собой не просто строительство зданий, но и формирование нового качества жизни. На этих территориях применяются современная модель управления и институциональные реформы, и в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают, работают и получают образование около 90 тысяч человек.

Председатель комитета отметил, что данный опыт вызывает интерес и у международных партнеров, и с различными странами ведутся обсуждения в этой сфере.

В заключение Анар Гулиев подчеркнул, что поскольку в мире растет число территорий, пострадавших от конфликтов, особое значение приобретают возвращение жизни в эти регионы и эффективная организация процессов восстановления.