Заместитель премьер-министра Украины прибыл с визитом в Азербайджан

17 мая заместитель премьер-министра Украины Алексей Кулеба прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику с целью участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13).

Как передает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили официальные лица.