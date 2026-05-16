Жозе Моуринью подпишет контракт с "Реалом" до 2028 года
Португальский специалист Жозе Моуринью подпишет с "Реалом" контракт сроком до 2028 года.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом заявил журналист Хосе Феликс Диас.
По информации источника, соглашение с опытным тренером будет рассчитано на два года.
Также утверждается, что Моуринью уже проинформировали обо всех событиях, происходящих внутри раздевалки мадридского клуба. Больше всего португальского специалиста якобы удивило поведение Килиана Мбаппе в последнее время.
Сообщается, что официально о назначении Моуринью главным тренером "Реала" объявят в начале следующей недели.
Напомним, что ранее португалец уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013 год.
