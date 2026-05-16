Конор Макгрегор стал самым тестируемым бойцом UFC в 2026 году

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор стал самым тестируемым бойцом организации с начала 2026 года.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом свидетельствуют данные официального сайта UFC по допинг-тестированию спортсменов.

37-летний ирландский боец с начала года уже прошел 11 допинг-тестов, что является лучшим показателем среди всех бойцов UFC.

По информации источника, в 2026 году тестирование прошли 673 спортсмена, а всего было собрано 1761 образец.

Напомним, Конор Макгрегор не выходил в октагон с июля 2021 года. Тогда на турнире UFC 264 ирландец проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье после травмы ноги в первом раунде.

За карьеру в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Ранее он владел чемпионскими поясами UFC в полулегком и легком весе.