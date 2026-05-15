Еще одна страна Европы столкнулась с ростом инфляции

В апреле 2026 года Италия столкнулась с ростом инфляции. Об этом сообщило агентство Ansa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его данным, в прошлом месяце индекс потребительских цен вырос на 1,1 процента в месячном исчислении и на 2,7 процента в годовом. Одной из причин такой динамики стал ближневосточный кризис, разогнавший цены на топливо.

Кроме того, продукты питания, а также товары для дома и личной гигиены подорожали на 2,3 процента, тогда как в марте подорожание составляло 2,2 процента.