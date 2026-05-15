Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в презентации художественного фильма «Тагиев: Нефть» в Лондоне

В Лондоне состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Нефть", повествующего о жизни и деятельности выдающегося мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в презентации, прошедшей в величественном зале Princess Anne Theatre Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в центре Лондона, приняли участие руководитель Baku Media Center и генеральный продюсер фильма Арзу Алиева, продюсер Орман Алиев, режиссер Заур Гасымлы, Народный артист Парвиз Мамедрзаев, послы Грузии, Турции, Узбекистана и других государств, многочисленные представители дипломатического корпуса, сотрудники Министерства иностранных дел Великобритании, члены Палаты лордов британского парламента, представители City of London, Содружества наций, Европейского банка реконструкции и развития и других организаций, а также компании bp; общественно-политические деятели, члены азербайджанской общины, проживающей в Британии.

Фильм произведен Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино Азербайджана, спонсорами выступили Neqsol Holding, Kapital Bank, Bakcell и Norm. Кинолента является первой частью многосерийного проекта "Тагиев". В ней в контексте нефтяного бума в Баку конца XIX - начала XX веков описывается жизненный путь Гаджи Зейналабдина Тагиева от простого каменщика до влиятельного нефтепромышленника.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов, говоря о важной роли, которую герой картины сыграл в экономической и культурной жизни Азербайджана, отметил, что трудности и испытания, с которыми Гаджи Зейналабдин Тагиев столкнулся на этом пути, не заставили его отступить. Дипломат особо подчеркнул, что одним из самых заветных желаний Тагиева было развитие образования и создание первой светской школы для девочек на мусульманском Востоке.

Обратив внимание на то, что в различные периоды истории существовали выдающиеся личности, сыгравшие важную роль в жизни азербайджанского народа, посол Элин Сулейманов рассказал об отмечавшейся на днях 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, о решающей и неоценимой роли Великого лидера в выходе Азербайджана из глубоких кризисов в конце прошлого столетия и вступлении страны на путь стабильного развития.

Участники церемонии презентации фильма в Лондоне, делясь своими впечатлениями, выразили искреннее восхищение творческим коллективом Baku Media Center, создавшим высококачественный проект, и отметили, что кинолента передает крайне интересную информацию об Азербайджане, его истории, культуре, ценностях и пути развития. Они подчеркнули, что подобные проекты играют большую роль в популяризации Азербайджана в мире, а Гаджи Зейналабдин Тагиев сочетает в себе такие присущие азербайджанскому народу качества, как гуманизм, милосердие, щедрость, терпимость и мужество.

Народный артист Парвиз Мамедрзаев в беседе с АЗЕРТАДЖ назвал отрадным проведение презентации фильма в Лондоне после его показов в России и американском Лос-Анджелесе. По его словам, картина была встречена аудиторией с большим интересом, и творческий коллектив получил много поздравлений в свой адрес.