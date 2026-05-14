Фестиваль "Харыбюльбюль" - важная площадка, демонстрирующая богатство азербайджанской музыкальной культуры

Как передает Day.Az, об этом сказала в четверг Trend гостья фестиваля, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

"Посещение фестиваля "Харыбюльбюль" в Шуше переполняет меня эмоциями. Эта земля обладает особой энергетикой, здесь каждая нота звучит иначе - искреннее, глубже. Шуша - колыбель азербайджанской музыки, и выступать здесь - огромная честь и ответственность для любого артиста. Мы чувствуем неразрывную связь с нашей историей, культурой, с памятью о тех, кто отдал жизнь за эту землю. Фестиваль проходит на высоком уровне, объединяя талантливых исполнителей из разных стран. Это важная площадка, которая демонстрирует богатство нашей музыкальной культуры всему миру", - сказала она.

Ф. Гаджиева отметила, что она счастлива быть частью этого события и верит, что с каждым годом фестиваль будет становиться ещё масштабнее, а Шуша - всё более живой, вдохновляющей и наполненной музыкой.

Отметим, что 14 мая в городе Шуша, на равнине Джыдыр дюзю, состоялось открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры.

В течение двух дней концерты и культурные мероприятия пройдут на различных площадках города Шуша. Фестиваль направлен на развитие межкультурного диалога, укрепление музыкальных связей и творческого обмена между артистами разных стран.