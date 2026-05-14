В "Реале" призвали продать Мбаппе или Винисиуса
Бывший форвард и спортивный директор "Реала" Предраг Миятович заявил, что мадридскому клубу необходимо задуматься о продаже одного из лидеров атаки - Килиана Мбаппе или Винисиуса Жуниора.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, экс-функционер "сливочных" считает, что после двух сезонов без трофеев клубу пора идти на радикальные изменения.
"Мы много говорили о плохих результатах. И я всегда утверждал, что дело не только в тренере, но и в самих игроках. После двух лет без титулов пришло время принимать тяжелые решения и прощаться с некоторыми футболистами. Мы не должны оставлять Моуринью на произвол судьбы. Нужно дать ему команду, адаптированную к современному футболу", - отметил бывший директор мадридцев.
При этом наиболее резонансным стало его заявление о Винисиусе и Мбаппе.
"Возможно, нам стоит серьезно подумать о продаже одного из них. Это решение нужно принимать вместе с новым тренером и спортивным блоком. Закрывать глаза и говорить: "Пусть они оба останутся" - огромная ошибка. В футболе приходится принимать очень сложные решения", - сказал экс-футболист.
Отметим, что после неудачного сезона давление вокруг "Реала" и будущего его звездной атаки заметно усилилось. В Мадриде всегда любили галактикос, но иногда две суперзвезды на одной орбите начинают мешать друг другу светить.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре