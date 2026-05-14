Обновление Windows замедлило интернет

Пользователи Windows столкнулись с проблемами в работе интернета после обновления. Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На неполадки начали жаловаться после выпуска апдейта KB5087544 для Windows 10 и KB5089549 для Windows 11. У многих владельцев компьютеров возникли проблемы с интернет-подключением - сеть начала работать медленней или с ошибками.

При этом многие пользователи вообще не смогли установить обновления. На форуме Microsoft и в соцсетях обнаружили множество жалоб на то, что процесс установки остановился на ошибке. "Пострадавшие пользователи говорят, что обновление "упрямится" и просто не устанавливается даже после нескольких попыток", - заметили авторы.

По словам журналистов Neowin, хорошая новость заключается в том, что ошибка апдейта не приводит к полному разрушению системы - после возникновения проблемы операционная система (ОС) возвращается в стабильное состояние. Также авторы Neowin нашли ироничным, что обновление, которое не установилось у многих пользователей, содержало функцию автоматического исправления ошибок при установке будущих апдейтов.