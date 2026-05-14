Стали известны гонорары Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда за титульный бой UFC

Стали известны суммы, которые получили Хамзат Чимаев и Шон Стрикленд за титульный бой UFC в среднем весе.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на GiveMeSport, Чимаев заработал за поединок 3,09 млн долларов (5,25 млн манатов), тогда как гонорар нового чемпиона Шона Стрикленда составил 1,08 млн долларов (1,84 млн манатов).

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стрикленда раздельным решением судей - 48:47, 47:48, 48:47. Американец стал новым чемпионом UFC в среднем весе, а представляющий ОАЭ Чимаев потерпел первое поражение в профессиональной карьере и не сумел провести успешную защиту титула.

Теперь в активе Чимаева 16 поединков в ММА, из которых 15 завершились победами. Для Стрикленда этот успех стал 31-м в карьере при семи поражениях.

Напомним, что в 2025 году Чимаев завоевал чемпионский пояс UFC в среднем весе, победив южноафриканца Дрикуса дю Плесси единогласным решением судей. В последнем бою перед встречей с Чимаевым Стрикленд нокаутировал Энтони Эрнандеса.